Столичные троллейбусные маршруты №11 и №23 временно отменяются в связи с изменением схемы организации дорожного движения на перекрестке улиц Маяковского – Аранская и необходимостью переустройства контактной сети троллейбуса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с 12 августа вместо троллейбусных маршрутов №11, 23 будет организована работа временных автобусных маршрутов №11Т, 23Т по тем же трассам и расписаниям движения.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус на август 2017 года, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №11Т, 23Т до 31 августа 2017 года.