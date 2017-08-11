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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНЫЕ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ №11 И №23 ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЮТСЯ
16:22 11.08.2017
Столичные троллейбусные маршруты №11 и №23 временно отменяются в связи с изменением схемы организации дорожного движения на перекрестке улиц Маяковского – Аранская и необходимостью переустройства контактной сети троллейбуса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», с 12 августа вместо троллейбусных маршрутов №11, 23 будет организована работа временных автобусных маршрутов №11Т, 23Т по тем же трассам и расписаниям движения.
Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус на август 2017 года, предоставляется право проезда без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов №11Т, 23Т до 31 августа 2017 года.
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