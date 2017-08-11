Мобильный оператор МТС увеличил максимальную сумму обещанного платежа с трех до пяти рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, воспользоваться услугой можно, если задолженность не больше одного рубля, а погасить — в любое удобное время в течение 10 дней.

Услуга МТС «Обещанный платеж 5» позволяет оставаться на связи даже если на лицевом счете абонента закончились средства, а быстро пополнить его нет возможности.

Воспользоваться обещанным платежом просто: достаточно набрать на смартфоне *113*сумма в рублях#вызов или позвонить по номеру 087013. Также активировать услугу можно через приложение «Мой МТС» или Интернет-помощник: в соответствующем разделе ввести нужную сумму и выбрать срок обещанного платежа. Здесь же можно проверить историю зачисления средств на свой лицевой счет.

Стоимость активации услуги «Обещанный платеж 5» — 0,207 рублей, оплата списывается каждый раз при ее подключении.