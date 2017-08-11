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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАРПЛАТЫ, СТИПЕНДИИ И ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ЗА ИЮЛЬ НЕ ИНДЕКСИРУЮТСЯ – МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ
16:04 11.08.2017

По информации Национального статистического комитета Беларуси индекс потребительских цен за июль 2017 г. к июню 2017 г. составил 99,9% и не превысил пятипроцентного порога к январю 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, в связи с этим за июль 2017 г. не индексируются:

денежные доходы (заработная плата, государственные стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемые из бюджетных источников;

заработная плата государственных служащих и приравненных к ним лиц; денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава; денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений;

установленные от базовой величины пособия по безработице и стипендии гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Минимальная заработная плата, установленная с 1 января 2017 г. в размере 265 руб. за июль 2017 г. также не индексируется.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за июль 2017 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 197,57 руб.
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