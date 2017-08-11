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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ ESET НАЗВАЛА ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ БЕЛОРУССКИХ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
15:47 11.08.2017

Две трети домашних интернет-пользователей из Беларуси никогда не делают резервные копии данных, почти половина – используют только один пароль для входа во все учетные записи. Таковы результаты опроса, посвященного распространенным нарушениям компьютерной безопасности, который проводил разработчик антивирусного ПО ESET.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, белорусским респондентам предложили выбрать все подходящие варианты ответа на вопрос «Какие правила компьютерной безопасности вы нарушаете?». «Законопослушные» пользователи, соблюдающие все без исключения правила, в опросе не участвовали.

Несмотря на громкие эпидемии троянов-шифраторов, самым распространенным нарушением стало отсутствие бэкапов – 67% респондентов никогда не выполняют резервное копирование.

44% респондентов из Беларуси используют один и тот же пароль для входа во все учетные записи. Рискованный подход, поскольку в этом случае взлом электронной почты с большой долей вероятности приведет к «угону» других аккаунтов – на игровых платформах, социальных сетях, онлайн-магазинах и др.

Еще одна распространенная «вредная привычка» – отключать автоматические обновления операционной системы. В этом признались 29% опрошенных.

11% участников опроса, не задумываясь, открывают вложения во всех письмах и переходят по ссылкам. Совершенно напрасно, поскольку спам-рассылка – излюбленный инструмент злоумышленников для распространения вредоносных программ.

Наконец, 3% пользователей легко пополняют френд-ленту в соцсетях, добавляя в друзья всех подряд.

«Похоже, что для некоторых пользователей правила информационной безопасности существуют для того, чтобы их нарушать. Печально, поскольку за базовыми мерами предосторожности – тысячи историй о потерянных данных, опустошенных банковских счетах и взломанных учетных записях. Рекомендация одна – не делайте так, как участники опроса», – сказал руководитель отдела технического маркетинга ESET Russia Алексей Оськин.

Опрос проводился в июле-августе 2017 года. В нем участвовало около 80 респондентов из Беларуси.
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