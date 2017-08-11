Министерством образования и Министерством антимонопольного регулирования и торговли утверждены Методические рекомендации по организации питания обучающихся в учреждениях образования в 2017/2018 учебном году.

Как сообщает Национальный центр правовой информации, в документе отмечается, что обеспечение питанием является одной из мер социальной защиты обучающихся. В связи с этим при организации питания необходимо обеспечить:

соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энергозатратам обучающихся учреждений образования; сбалансированность по пищевым веществам;

максимальное разнообразие рациона питания по пищевым продуктам;

оптимальный режим питания и т.д.

Методическими рекомендациями предусмотрено, что дневные рационы питания должны быть единые для обучающихся, которым предусмотрено питание за счет средств республиканского и местных бюджетов, а также за счет средств родителей или иных законных представителей (за исключением обучающихся, которые нуждаются в лечебном (диетическом) питании). При этом стоимость блюд, включенных в рационы питания, предоставляемого за счет бюджетных средств и за счет средств родителей, должна быть сформирована с применением единого уровня наценок.

Вместе с тем, питание обучающихся в учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, не получающих льготного или бесплатного питания по скомплектованным рационам, организуется по меню свободного выбора.

Документом также разъяснены особенности организации питания за счет средств бюджета. В частности, отмечается, что снижение платы за питание на 30% предусматривается только для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования. Так, если в семье воспитываются дети дошкольного и школьного возраста и один ребенок посещает группу учреждения дошкольного образования, а второй – первый класс учреждения общего среднего образования, находящегося на базе учреждения дошкольного образования, то только один ребенок получает дошкольное образование, следовательно законные представители оплачивают 100% от действующих норм расходов на питание в день на одного воспитанника в зависимости от возраста детей, вида и режима работы учреждения дошкольного образования.

Для предоставления питания за счет республиканского (местных) бюджетов для обучающихся из малообеспеченных семей учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи обучающегося производится в порядке, установленном постановлением Совета министров Беларуси №569 от 28 июня 2013 г. «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей».

При определении среднедушевого дохода семьи обучающегося в составе семьи учитываются его мать и отец, дети, не достигшие 18 лет, дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в учреждениях общего среднего, специального, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования в дневной форме получения образования, а также инвалиды с детства I и II группы, получающие социальные пенсии.

Для формирования у обучающихся привычки здорового питания предлагается шире внедрять различные формы обслуживания детей и учащейся молодежи: предварительный заказ блюд по меню завтрашнего дня, обслуживание по типу шведского стола, организация работы буфетов, кафе и др.

В ассортименте школьных буфетов, кафе в обязательном порядке должны быть соки, плодовые (фруктовые) нектары, молочные, кисломолочные продукты, а также другие продукты высокой пищевой и биологической ценности (гематоген, мармелад, зефир).

Вместе с тем ассортимент реализуемых кондитерских изделий промышленного производства (конфет, шоколадных батончиков, карамели, драже, печенья) должен быть ограничен. Также ограничивается до двух раз в неделю реализация отдельных мучных блюд (пиццы, смаженок или сосисок в тесте).

Поставка газированных напитков, чипсов, острых сухариков, кофе натурального в объекты общественного питания учреждения образования не допускается.

Методические рекомендации согласованы заместителем министра здравоохранения – главным государственным санитарным врачом Беларуси.