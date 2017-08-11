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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ БЮДЖЕТ БАРАНОВИЧЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛ ПОЧТИ 153 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ
15:06 11.08.2017
На электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» 10 августа 2017 г. состоялись результативные торги по продаже капитальных строений и права заключения договора аренды на земельный участок в Барановичах Брестской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на лот претендовало 2 участника — юридическое и физическое лицо, которые в ходе торгов сделали 23 ставки. В результате начальная цена предмета торгов — здания столовой с хозяйственными помещениями — увеличилась 2,2 раза, составив 285,3 тыс. руб. Таким образом, благодаря конкурентному механизму электронных торгов бюджет Барановичей дополнительно получил 152,6 тыс. руб.
Организатором торгов выступил фонд «Брестоблимущество».
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