Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-июнь 2017 года экспортировали в Казахстан продукцию на 10,4 млн долларов, что на 32,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в общем объеме экспорта более 65% занимает мебель (6,8 млн долларов США).

Помимо мебельной продукции реализуются также древесные плиты, фанера, пиломатериалы, двери, окна, бумага, картон, обои, спички и прочее.

Белорусская мебель будет представлена на выставке Made in Belarus. Astana, которая пройдет в рамках белорусско-казахстанского бизнес-форума 13-15 августа в Астане (Казахстан).

Широкий ассортимент мебели из натуральной древесины на выставке представит предприятие концерна ЗАО «Молодечномебель». Это предприятие является одним из ведущих производителей мебели в Беларуси.

Рынок Казахстана для ЗАО «Молодечномебель» является одним из стратегических. В этом году предприятие значительно нарастило поставки своей продукции в эту страну. Так, в 2016 году оно экспортировало мебели в Казахстан на 1,3 млн долларов США, а за шесть месяцев 2017 года уже почти на 1 млн долларов США.