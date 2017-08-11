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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ЭКСПОРТИРОВАЛИ В КАЗАХСТАН ПРОДУКЦИЮ НА 10 МЛН ДОЛЛАРОВ
14:47 11.08.2017
Предприятия концерна «Беллесбумпром» за январь-июнь 2017 года экспортировали в Казахстан продукцию на 10,4 млн долларов, что на 32,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, в общем объеме экспорта более 65% занимает мебель (6,8 млн долларов США).
Помимо мебельной продукции реализуются также древесные плиты, фанера, пиломатериалы, двери, окна, бумага, картон, обои, спички и прочее.
Белорусская мебель будет представлена на выставке Made in Belarus. Astana, которая пройдет в рамках белорусско-казахстанского бизнес-форума 13-15 августа в Астане (Казахстан).
Широкий ассортимент мебели из натуральной древесины на выставке представит предприятие концерна ЗАО «Молодечномебель». Это предприятие является одним из ведущих производителей мебели в Беларуси.
Рынок Казахстана для ЗАО «Молодечномебель» является одним из стратегических. В этом году предприятие значительно нарастило поставки своей продукции в эту страну. Так, в 2016 году оно экспортировало мебели в Казахстан на 1,3 млн долларов США, а за шесть месяцев 2017 года уже почти на 1 млн долларов США.
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