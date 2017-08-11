ЭКОНОМИКА РБ

ЗАММИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БЕЛАРУСИ НАЗНАЧЕН АЛЕКСАНДР КОРБУТ

13:38 11.08.2017 Постановлением Совета министров Беларуси №591 от 7.08.2017 заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Александр Корбут. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, ранее он занимал должность заместителя министра лесного хозяйства Беларуси.