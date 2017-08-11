Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 99,9%, с декабрем 2016 г. – 103,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. составил 100,4%, с декабрем 2016 г. – 102%.

Снижение цен зафиксировано на продовольственные товары – 99,3% к июню 2017 г. (к декабрю 2016 г. – 103,5%). Цены на непродовольственные товары и услуги к июню 2017 г. составили 100,4% и 100,6% соответственно (к декабрю 2016 г. – 101,4% и 105,8% соответственно).