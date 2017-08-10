Гродненское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности 20 июля завершило второй мониторинг ГУО «Ясли-сад №45 г. Гродно» по вопросу использования топливно-энергетических ресурсов (в том числе возобновляемых источников энергии) по результатам реализации проекта «Повышение энергоэффективности демонстрационного объекта государственного учреждения образования «Ясли-сад №45 г. Гродно» по ул. Сухомбаева, 5 посредством капитального ремонта с модернизацией и пристройкой теплового пункта».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, яли-сад №45 является пилотным объектом совместного проекта ЕС-ПРООН и Департамента по энергоэффективности. Согласно проекту проведено повышение энергоэффективности систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, электрического оборудования учреждения. Работы по монтажу оборудования начаты в мае 2016 года, завершены в ноябре 2016 года.

Произведено утепление наружных стен 2-х этажного здания из кирпича 1970 года постройки и заменены оконные блоки на энергоэффективные. В ходе отопительного сезона 2016-2017 года специалистами аккредитованной диагностической лаборатории управления проведено тепловизионное обследование ограждающих конструкций здания. По результатам измерений установлено соответствие сопротивления теплопередаче обследуемых наружных стеновых ограждающих конструкций учреждения проектным значениям и требованиям ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования» (наружные стены – R= 3,2 м² °С/Вт, заполнения световых проемов – R= 1 м² °С/Вт). Для обслуживания пищеблока предусмотрена приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла, которая установлена на крыше здания. По итогам 4-ого квартала 2016 года фактическая удельная норма расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию снизилась на 41,8% в сравнении с 4-ым кварталом 2015 года (с 9,1 до 5,3 Мкал/тыс. м3 сут.0С), в 1-ом квартале 2017 года – на 40,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года (с 8,1 до 4,8 Мкал/тыс.м3 сут. 0С), при этом в помещениях (группах) ясли-сада поддерживалась комфортная (оптимальная) температура воздуха 21-23 °С.

На крыше здания установлена гелиоэнергетическая установка вакуумных коллекторов (24 шт.) в комплекте с тремя накопительными баками с теплообменниками объемом 1,5 м³ каждый, которые оснащены модулями-контроллерами Biawar. Установка обеспечивает получение горячей воды в объеме 4500 л/сутки с температурой 55 °С. Анализ использования теплоэнергии на нужды горячего водоснабжения в 4-ом квартале 2016 года показывает снижение фактической удельной нормы расхода на 22,2% в сравнении с 4-ым кварталом 2015 года, в 1-ом квартале 2017 года – 36,2% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, при этом после входа ясли-сада в зону планового отключения горячей воды приготовление горячего водоснабжения обеспечивается за счет вырабатываемой тепловой энергии гелиоэнергетической установкой.

Выполнена замена части технологического электрооборудования кухни ясли-сада на энергоэффективное (плита электрическая стеклокерамическая с вытяжкой, пароконвектомат, электросковорода с вытяжкой). После замены электрооборудования снизилось фактическое расходование электрической энергии в 4-ом квартале 2016 года на 33,8% в сравнении с 4-ым кварталом 2015 года (с 10286 кВтч до 6810 кВтч), в 1-ом квартале 2017 года – на 36,8% в сравнении с 1-ым кварталом 2016 года (с 11102 кВтч до 7016 кВтч).

Анализ использования топливно-энергетических ресурсов по итогам реализации проекта показывает положительные результаты и может быть рекомендован для внедрения на других объектах учреждений образования.