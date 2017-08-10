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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ОО «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФРИДАЙВИНГА»
12:07 11.08.2017
Министерство юстиции Беларуси зарегистрировало общественное объединение «Белорусская федерация фридайвинга».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, целью деятельности данного общественного объединения является развитие и популяризации фридайвинга в Беларуси, создание благоприятных условий для раскрытия физических и творческих возможностей спортсменов, тренеров и других членов этого общественного объединения.
Фридайвинг – это свободное погружение под воду с задержкой дыхания.
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