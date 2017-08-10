Команда «Юные геологи Беларуси» из Минска заняла третье место на I Международной полевой олимпиаде юных геологов, которая прошла с 31 июля по 9 августа в Кемерове (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, команда из учащихся средней школы №53 Минска и двух наставников заняла I место среди иностранных команд в соревнованиях «Описание геологического памятника», «Геологический отчет», «Радиометрия»; II – в соревнованиях «Геологический маршрут», «Палеонтология», «Шлиховое опробование; на III место вышли в «Гидрогеологии».

В общекомандном зачете «Юные геологи Беларуси» заняли III место.

Подготовку белорусской команды юных геологов провели при поддержке филиала «Институт геологии» ГП «НПЦ по геологии», географического факультета Белорусского государственного университета и ОАО «Белгорхимпрома».

В составе команды – 10 человек.

Основные задачи олимпиады:

пропаганда деятельности юношеских геологических объединений (партий, отрядов, кружков, клубов юных геологов) как формы дополнительного образования, профессиональной ориентации и развития гражданской позиции учащихся;

обмен опытом среди учащихся и руководителей детско-юношеских геологических объединений с целью рационализации проводимой ими учебной и научной деятельности в области наук о Земле;

подведение итогов работы юношеских геологических объединений, обмен опытом проведения геологических мероприятий: походов, олимпиад, школ и т.п.;

проверка знаний юных геологов, их практических умений и навыков самостоятельной исследовательской и поисковой работы геологической и экологической направленности.

Олимпиада предусматривала следующие виды геологических соревнований: «Геологический маршрут»; «Геологический разрез»; «Палеонтология»; «Минералогия и петрография»; «Гидрология»; «Радиометрия»; «Шлиховое опробование»; «Нефть и газ»; «Основы техники безопасности»; «Организация полевой стоянки»; «Геологический отчет»; «Описание геологического памятника».

Геологические конкурсы: «Выставка «Геология и мы»; «Фотография»; «Рисунок»; «Поделка из камня».