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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОБНОВИЛ САЛОН СВЯЗИ В ВИТЕБСКЕ
11:05 11.08.2017
Мобильный оператор МТС обновил фирменный салон в Витебске по ул. Кирова, 2-43.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в салоне можно выбрать подходящий тариф и дополнительные услуги, купить новую технику и получить консультацию по любым вопросам связи.
Для экономии времени клиентов в офисе предусмотрены терминал самообслуживания и электронная очередь. Родители, которые посещают салон с детьми, могут быть уверены, что малыши не заскучают: для них открыта развлекательная зона. Обновился интерьер офиса, в ближайшее время здесь появятся открытые витрины.
Витебское отделение связи МТС по адресу ул. Кирова, 2-43 открыто ежедневно с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед. В целом же торговая сеть оператора в Витебске сегодня насчитывает уже 6 собственных офисов и более 20 партнерских салонов. В каждом из представительств компании действуют акции: купить смартфон или планшет, а также подключиться на актуальный тариф можно на особо выгодных условиях.
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