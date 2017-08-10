За январь-июнь 2017 года Беларусь нарастила экспорт товаров и услуг на 19,4% до 16759,7 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме 33098,9 млн долларов, что на 17,4% больше, чем за январь-июнь прошлого года. В том числе экспорт составил 16759,7 млн долларов (рост на 19,4%), импорт – 16339,2 млн (рост на 15,3%).

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 420,5 млн долларов.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 19,4% до 27529,2 млн долларов. Экспорт товаров увеличился на 21% до 13258,3 млн долларов, импорт – на 17,9% до 14270,9 млн долларов. Сальдо сложилось отрицательным на уровне 1012,6 млн долларов.

Внешнеторговый оборот услуг за январь-июнь составил 5569,7 млн долларов (108,3% к уровню аналогичного периода предыдущего года). Экспорт услуг составил 3501,4 млн долларов (113,8%), импорт – 2068,3 млн долларов (100,1%).

Сальдо внешней торговли услугами в январе-мае сложилось положительным на уровне 1433,1 млн долларов (темп роста – 142%).