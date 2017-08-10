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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ZARA ПЛОЩАДЬЮ 4000 «КВАДРАТОВ»
09:47 11.08.2017
Сеть магазинов одежды испанского бренда Zara – основной бренд группы компаний Inditex – дебютировала в Минске с магазином площадью более 4000 квадратных метров на двух этажах торгового центра Dana Mall.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании TDI Group Belarus, Zara выходит на белорусский рынок с коллекцией Осень-Зима 2017 для женщин, мужчин и детей. Представленный в магазине ассортимент будет пополняться новыми моделями дважды в неделю.
При оформлении первого магазина Zara в Минске использовалась новая концепция интерьера, основанная на четырех принципах: красоте, ясности, функциональности и экологичности. Внутреннее пространство магазина привлекает чистым минималистичным дизайном, который позволяет покупателям сосредоточить внимание на модных коллекциях.
Кроме того, магазин обустроен с учетом обязательств группы компаний Inditex в области охраны окружающей среды и отвечает всем принципам экологически эффективной деятельности магазинов Inditex. В результате, по сравнению с обычными магазинами, удается в среднем на 40% снизить потребление воды и на 20% – электроэнергии, что способствует сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.
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