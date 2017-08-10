В Белорусском государственном университете подведены итоги приемной кампании – 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БГУ, на все формы получения высшего образования первой ступени зачислены практически 5,5 тысяч абитуриентов.

В этом году средний балл поступивших на дневную бюджетную форму обучения по результатам ЦТ – 321 (в 2016 – 300). Среди них 70,3% набрали 300 баллов и более (в 2016 – 63%).

Зафиксированы рекордные средние баллы: на факультете международных отношений – 380, а также на факультете прикладной математики и информатики – 359.

Всего на дневную бюджетную форму зачислены 2164 абитуриента. Средний конкурс по университету составил 2 человека на место (в 2016 г. – 1,6). Без экзаменов зачислены 134 абитуриента. По целевому приему зачислены 44 абитуриента. На сокращенный срок получения образования зачислены 16 абитуриентов.

В этом году выросло количество зачисленных, окончивших среднюю школу с медалями либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием – 27,6 % (в 2016 г. – 25,5%). Количество выпускников лицеев и гимназий составило – 52,6% (в 2016 г. – 52%).

Средний балл зачисленных на естественнонаучные факультеты: факультет прикладной математики и информатики – 359; химический факультет – 246; механико-математический факультет – 325; факультет радиофизики и компьютерных технологий – 313; биологический факультет – 313.

Рейтинг самых высоких проходных баллов среди естественнонаучных специальностей: «Прикладная информатика» – 372 (в 2016 г. – 364); «Информатика» – 360 (в 2016 г. – 349); «Актуарная математика» – 352 (в 2016 г. – 338); «Компьютерная безопасность» – 352 (в 2016 г. – 335).

Средний балл зачисленных на социально-экономические и гуманитарные факультеты и институты: факультет международных отношений – 380; Институт бизнеса и менеджмента технологий – 378; юридический факультет – 368; экономический факультет – 359; факультет философии и социальных наук – 356.

Рейтинг самых высоких проходных баллов среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: «Международные отношения» – 384 (в 2016 г. – 382); «Международное право» – 384 (в 2016 г. – 382); «Управление информационными ресурсами» – 382 (в 2016 г. – 376); «Политология» – 382 (в 2016 г. – 362).

Конкурс и проходные баллы на специальности с творческим испытанием: «Дизайн (направление – коммуникативный дизайн)» (конкурс 18,7 человек на место) проходной балл – 280; «Дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)» (конкурс 10 человек на место) проходной балл – 248.

В этом году на специальности Института журналистики конкурс составил 2,3 человека на место. Самые высокие проходные баллы составили: «Журналистика (направление – аудиовизуальная)» – 420; «Журналистика (направление – веб-журналистика)» – 380.

Проходные баллы и конкурсы на специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО): «Дизайн (направление – коммуникативный дизайн)» (конкурс 6 человек на место) проходной балл – 248; «Дизайн (направление – дизайн предметно-пространственной среды)» (конкурс 5 человек на место) проходной балл – 244; «Правоведение (конкурс 4,2 человека на место)» проходной балл – 199.

На дневную платную форму зачислены 1958 абитуриентов. Средний конкурс по университету составил 1,5 человека на место. На сокращенный срок получения образования зачислены 32 абитуриента. По ходатайству спортивных федераций и союзов в соответствии с п.33 Правил приема зачислены 46 абитуриентов.

Среди зачисленных: 9,5% окончили среднюю школу с медалями либо учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием (в 2016 г. – 7,6%). Выпускники лицеев и гимназий составляют 45,7% (в 2016 г. – 45,2%).

Средний балл поступивших по результатам ЦТ составляет 265 (в 2016 г. – 252), среди них 28% (в 2016 г. – 27%) набрали 300 баллов и более; 88,3% (в 2016 г. – 77%) набрали 200 баллов и более.

Рейтинг самых высоких проходных баллов среди естественнонаучных специальностей: «информатика» – 300 (в 2016 г. – 237); «прикладная информатика» – 293 (в 2016 г. – 254); «прикладная математика» – 291 (в 2016 г. – 237); «химия лекарственных соединений» – 288 (в 2016 г. – 262).

Самые высокие проходные баллы среди социально-экономических и гуманитарных специальностей: «информация и коммуникация» – 336 (в 2016 г. – 316); «международное право» – 326 (в 2016 г. – 322).

На заочную бюджетную форму зачислено 255 абитуриентов. Средний конкурс по университету составил 2,6 человек на место. На сокращенный срок обучения зачислено 89 абитуриентов.

Среди зачисленных 10,2% окончили учреждения среднего специального образования с дипломами с отличием.

Из всех абитуриентов, зачисленных по результатам сдачи ЦТ, имеют суммарный балл 200 и выше 49%.

Рейтинг самых высоких проходных баллов заочной бюджетной формы обучения: «История» – 225; «Медицинская экология» – 222; «Менеджмент» – 217; «Музейное дело и охрана историко-культурного наследия» – 205.

На специальностях с сокращенным сроком обучения (для выпускников УССО) конкурс и проходные баллы составили: «Социальная работа» (конкурс 6,8 человек на место) проходной балл – 247; «Русская филология» конкурс 1,5 человека на место) проходной балл – 244; «Менеджмент, финансы и кредит» (конкурс 5,4 человека на место) проходной балл – 224.

На заочную платную форму зачислено 977 абитуриентов. Средний конкурс по университету составил 1,5 человека на место. На сокращенный срок обучения зачислено 286 абитуриентов. Для получения второго высшего образования зачислено 236 абитуриентов.

Рейтинг самых высоких проходных баллов: «Правоведение» – 214; «Математика и информационные технологии» – 213.

В настоящий момент на платную форму обучения зачислено 120 иностранных граждан. Прием иностранных граждан в БГУ продолжается до 15 октября.