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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «РЕЧИЦКИЙ ТЕКСТИЛЬ» СОСТОИТСЯ 23 АВГУСТА
17:00 10.08.2017
Внеочередное собрание акционеров ОАО «Речицкий текстиль» состоится 23 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания обращение в Гомельский облисполком по вопросу реструктуризации просроченной задолженности ОАО «Речицкий текстиль» по бюджетной ссуде, предоставленной в соответствии с решением Гомельского облисполкома №202 от 12 марта 2014 г. «О предоставлении поддержки в виде выделения бюджетной ссуды ОАО «Речицкий текстиль».
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