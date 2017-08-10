Внеочередное собрание акционеров ОАО «Речицкий текстиль» состоится 23 августа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на повестке дня собрания обращение в Гомельский облисполком по вопросу реструктуризации просроченной задолженности ОАО «Речицкий текстиль» по бюджетной ссуде, предоставленной в соответствии с решением Гомельского облисполкома №202 от 12 марта 2014 г. «О предоставлении поддержки в виде выделения бюджетной ссуды ОАО «Речицкий текстиль».