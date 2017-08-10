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ЭКОНОМИКА РБ
САНТА БРЕМОР ВЫПУСТИЛО НОВИНКУ В ЛИНЕЙКЕ МОРОЖЕНОГО SOLETTO
16:51 10.08.2017
СП «Санта Бремор» ООО выпустило новинку в линейке мороженого Soletto – «Soletto FRUTTA Манго».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка представляет собой сливочное мороженое в глазури из пюре манго.
Мороженое изготовлено по оригинальным итальянским рецептурам с добавлением пюре и кусочков настоящего спелого манго.
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