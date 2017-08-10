ЭКОНОМИКА РБ

САНТА БРЕМОР ВЫПУСТИЛО НОВИНКУ В ЛИНЕЙКЕ МОРОЖЕНОГО SOLETTO

16:51 10.08.2017 СП «Санта Бремор» ООО выпустило новинку в линейке мороженого Soletto – «Soletto FRUTTA Манго». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, новинка представляет собой сливочное мороженое в глазури из пюре манго. Мороженое изготовлено по оригинальным итальянским рецептурам с добавлением пюре и кусочков настоящего спелого манго.