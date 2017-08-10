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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЕ «ПМК-83 ВОДСТРОЙ» ПЛАНИРУЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ЖИДКОГО СТЕКЛА
16:38 10.08.2017

Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин посетил ряд предприятий Могилевской области, которые реализуют проекты в рамках Государственной программы инновационного развития на 2016-2020 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, один из таких проектов – «Организация производства героторных насосов для установки в трансмиссии колесных тягачей и строительно-дорожной техники» – предполагает создание производства новой, технически-сложной продукции для республики направленной на импортозамещение и экспорт. Как отметили на предприятии СООО «Дозатор-плюс», в настоящее время проведены предварительные испытания опытных образцов насоса заднего ДГН68.00.000 на производственных площадях ОАО «Минский завод колесных тягачей». Стендовые испытания показали правильность выбранного решения: насос показал хорошую производительность (107 л/мин при 1800 об/мин).

Проект «Организация производства теплоизоляционных и стеновых изделий на основе вспененного жидкого стекла» реализует ОАО «ПМК-83 Водстрой». На предприятии планируют организовать производство теплоизоляционных материалов на основе вспененного жидкого стекла по технологии, разработанной научно-исследовательским и проектно-производственным республиканским унитарным предприятием «Институт НИИСМ». Основная цель разработчиков – внедрение новой технологии производства теплоизоляционных материалов на основе вспененного жидкого стекла в результате совместного смешивания пенообразователя, жидкого стекла и других необходимых компонентов. На данную продукцию в Национальном центре интеллектуальной собственности получен патент на изобретение «Сырьевая смесь для изготовления ячеистых строительных материалов». Продукция на основе вспененного жидкого стекла на 25-30% дешевле аналогичных теплоизоляционных материалов производимых в Беларуси. При этом по своим качественным показателям продукция способна конкурировать с продукцией иностранных фирм.

Производство экспортоориентированной и импортозамещающей продукции – strech hood пленки с флексографической печатью и разделительной пленки с теснением – создает ООО «Техсоюз Полюс» в Осиповичах. Там строят производственный комплекс общей площадью около 1000 кв. м. После завершения проекта будет выпускаться strech hood пленка для упаковки крупногабаритных грузов и разделительная пленка с теснением, используемая при производстве автомобильных шин.

В рамках визита в Могилевскую область А. Шумилин посетил Бобруйск, где провел личный прием граждан в городском исполкоме. Среди тех, кто пришел к председателю ГКНТ – главный инженер ОАО «Белшина» Сергей Каюшников. Его интересовали вопросы реализации инновационных проектов, а также возможность создания на предприятии отраслевой лаборатории. По всем вопросам даны исчерпывающие разъяснения.
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