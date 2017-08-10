Министерство по налогам и сборам разработало проект постановления Совета министров и Национального банка Беларуси «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, проект постановления разработан в целях внедрения новых технологий для осуществления расчетов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, развития механизмов учета, накопления и сохранения данных об оплате товаров (работ, услуг) в системе контроля кассового оборудования (СККО), а также создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования.

Для целей приема денежных средств (наличных денежных средств и денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек) проект постановления предусматривает внедрение программной кассы, которая может размещаться на электронных устройствах (ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах) либо в центре обработки данных оператора программной кассовой системы с возможностью ее использования посредством web-доступа. В связи с этим в проекте постановления даны соответствующие значения терминам «оператор программной кассовой системы», «программная касса», «программная кассовая система». Требования к программной кассовой системе и оператору программной кассовой системы будут определены на уровне законодательства.

Кроме того проект постановления предусматривает нормы, согласно которым специальные компьютерные системы (СКС), используемые для приема денежных в отдельных сферах деятельности, не подлежат подключению к СККО. Такие СКС не подлежат включению в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, за исключением СКС, используемой при проведении электронных интерактивных игр, порядок включения которых в Государственный реестр определен указом №201 от 10 апреля 2008 г. «Об электронных интерактивных играх».

Для реализации указанных положений разработан проект постановления Совета министров «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», в котором предусмотрены изменения Положения о порядке ведения Государственного реестра, изменения значения термина «кассовое оборудование» при осуществлении налоговым органом и Государственным комитетом по стандартизации административных процедур по регистрации кассового оборудования и снятия его с регистрации, а также включению кассового оборудования в Государственный реестр.

Замечания и предложения по проектам постановлений можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 16 августа (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления 924/16».