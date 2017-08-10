ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
10.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МНС ДО 16 АВГУСТА ПРИНИМАЕТ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТАМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОВМИНА И НАЦБАНКА
16:28 10.08.2017

Министерство по налогам и сборам разработало проект постановления Совета министров и Национального банка Беларуси «О внесении изменений и дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 июля 2011 г. №924/16».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МНС, проект постановления разработан в целях внедрения новых технологий для осуществления расчетов при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, развития механизмов учета, накопления и сохранения данных об оплате товаров (работ, услуг) в системе контроля кассового оборудования (СККО), а также создания благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования.

Для целей приема денежных средств (наличных денежных средств и денежных средств в случае осуществления расчетов в безналичной форме посредством банковских платежных карточек) проект постановления предусматривает внедрение программной кассы, которая может размещаться на электронных устройствах (ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах) либо в центре обработки данных оператора программной кассовой системы с возможностью ее использования посредством web-доступа. В связи с этим в проекте постановления даны соответствующие значения терминам «оператор программной кассовой системы», «программная касса», «программная кассовая система». Требования к программной кассовой системе и оператору программной кассовой системы будут определены на уровне законодательства.

Кроме того проект постановления предусматривает нормы, согласно которым специальные компьютерные системы (СКС), используемые для приема денежных в отдельных сферах деятельности, не подлежат подключению к СККО. Такие СКС не подлежат включению в Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, используемых на территории Беларуси, за исключением СКС, используемой при проведении электронных интерактивных игр, порядок включения которых в Государственный реестр определен указом №201 от 10 апреля 2008 г. «Об электронных интерактивных играх».

Для реализации указанных положений разработан проект постановления Совета министров «О внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь», в котором предусмотрены изменения Положения о порядке ведения Государственного реестра, изменения значения термина «кассовое оборудование» при осуществлении налоговым органом и Государственным комитетом по стандартизации административных процедур по регистрации кассового оборудования и снятия его с регистрации, а также включению кассового оборудования в Государственный реестр.

Замечания и предложения по проектам постановлений можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 16 августа (включительно) на электронный адрес: с пометкой «Обсуждение проекта постановления 924/16».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2017
валюта курс
EUR 2.2876
USD 1.9516
RUB 3.2587
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2876 -0.0067
USD 1.9516 -0.0021
RUB 3.2587 +0.0012
все курсы архив

Курсы в банках
на 10.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2860 2.2950
USD 1.9520 1.9550
RUB 3.2500 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 10.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1750
EUR/RUB 69.9986 70.6400
USD/RUB 59.9000 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте