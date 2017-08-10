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ЭКОНОМИКА РБ
ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ 15 ТЫСЯЧ ЕДИНИЦ ОБУВИ И ЗОНТОВ НА 240 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:21 10.08.2017
Сотрудники Гродненской региональной таможни в пункте пропуска «Брузги» пресекли попытку ввезти на территорию Евразийского экономического союза около 15 тыс. единиц обуви и зонтов без уплаты таможенных платежей в полном объеме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, водитель грузового автомобиля DAF, следовавшего из Франции, предъявил к оформлению документы на товар «тапочки». В рамках проведения таможенного контроля транспортное средство направлено на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса. Последующий досмотр подтвердил данные сканограммы: в передней части грузового отсека обнаружены незаявленные в документах 4,5 тыс. зонтов, а также более 10 тыс. тапочек общей стоимостью свыше 240 тыс. рублей.
Намерение уклониться от уплаты таможенных платежей, сумма которых составила около 70 тыс. рублей, обернулось для субъекта хозяйствования изъятием незаявленного в документах товара.
По данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает штраф с конфискацией либо без конфискации товара.
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