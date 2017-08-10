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ЭКОНОМИКА РБ


МИНСК ЗА СЧЕТ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СЭКОНОМИЛ ПОЧТИ 18 МЛН ДОЛЛАРОВ
16:16 10.08.2017

Предприятия и организации Минска за январь-июнь текущего года сэкономили свыше 81,1 тыс. т условного топлива, что в денежном эквиваленте составляет 17,8 млн долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в первом полугодии показатель по энергосбережению сложился на уровне минус 4,4% при задании на этот период минус 3% и на год минус 4,5%. В текущем году выполнено 32 мероприятия при плане 29. Среди наиболее значимых проектов – перевод изготовления ряда отливок на автоформовочную линию на МТЗ, освоение изделий по новой технологии на «Интеграле», внедрение энергоэффективной линии по производству плитки на «Керамине» и др.

Организации и предприятия города во втором полугодии должны принять участие в формировании программы по энергосбережению на 2018 год.

Вместе с тем проверки и мониторинги выявляют недостатки в работе по энергосбережению. В первом полугодии составлено 50 протоколов об административном правонарушении, на физические лица наложено свыше 6,7 тыс. штрафов.

В Минске проводится системная работа по энергосбережению. Несмотря на активное жилищное строительство, ввод объектов, потребление тепло- и электрической энергии остается на одном и том же уровне благодаря принятым мерам по рациональному использованию ресурсов. За 2011-2015 годы сэкономлено 1,3 млн т. условного топлива, или 283 млн долларов. Сэкономленные за последние пять лет энергоресурсы позволяют обеспечить работу предприятий Минска в течение полугода.
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