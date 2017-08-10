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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ТАМОЖНЕ ДОЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫПУСКА ТОВАРОВ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 14%
16:12 10.08.2017
В Могилевской таможне доля автоматического выпуска товаров за первое полугодие 2017 года увеличилась до 14%.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в июле данный критерий увеличился до 7%, тогда как в июне он составлял только 4%.
«Рост в немалой степени содействует созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, увеличивает товарооборот и способствует экономическому росту и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране», - подчеркнули в ведомстве.
Технология автоматического выпуска товаров – одна из самых перспективных и важных с точки зрения развития таможенного администрирования. В целях сокращения времени осуществления таможенных операций применяется система автоматического (автоматизированного) принятия решения о выпуске товаров, помещаемых под определенные таможенные процедуры. Суть заключается в том, что принятие решения о выпуске товаров производится информационной системой таможенных органов без участия должностного лица, что делает эту технологию максимально быстрой и прозрачной. При этом сроки автоматического выпуска товаров составляют до одной минуты.
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