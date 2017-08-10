В Могилевской таможне доля автоматического выпуска товаров за первое полугодие 2017 года увеличилась до 14%.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в июле данный критерий увеличился до 7%, тогда как в июне он составлял только 4%.

«Рост в немалой степени содействует созданию благоприятных условий для участников внешнеэкономической деятельности, что, в свою очередь, увеличивает товарооборот и способствует экономическому росту и улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в стране», - подчеркнули в ведомстве.

Технология автоматического выпуска товаров – одна из самых перспективных и важных с точки зрения развития таможенного администрирования. В целях сокращения времени осуществления таможенных операций применяется система автоматического (автоматизированного) принятия решения о выпуске товаров, помещаемых под определенные таможенные процедуры. Суть заключается в том, что принятие решения о выпуске товаров производится информационной системой таможенных органов без участия должностного лица, что делает эту технологию максимально быстрой и прозрачной. При этом сроки автоматического выпуска товаров составляют до одной минуты.