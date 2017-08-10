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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ В ИЮЛЕ НАРАСТИЛ ОБЪЕМЫ ОТГРУЗКИ И ЭКСПОРТА ПОЧТИ В 2 РАЗА
16:05 10.08.2017
ОАО «БЕЛАЗ» в июле 2017 года нарастило объем отгрузки и экспорта в 1,8 раза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, показатели отгрузки и экспорта за прошедший месяц являются максимальными за последние 4 года.
Результаты за январь-июль превышают по некоторым показателям весь 2016 год. Так, объем отгрузки карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн и выше в денежном выражении за 7 месяцев 2017 года уже превысил уровень всего 2016-го в том же классе грузоподъемности на 5%.
Наибольший удельный вес в объёме отгрузки с начала года составляют карьерные самосвалы грузоподъемностью 110-130 т – 37%. Далее класс грузоподъёмности 220-240 т – 14% и 45 т – 12%. Более чем в 2,5 раза увеличилась отгрузка спецтехники.
Около 96% продукции ОАО «БЕЛАЗ» идет на экспорт. В тройку ведущих потребителей техники по итогам 7 месяцев входят Россия, Зимбабве, Узбекистан – если считать в натуральном выражении (единицах техники), а если в денежном, то топ-3 составляют Россия, Узбекистан, Украина. Также следует отметить крупные поставки в Казахстан, ОАЭ, Марокко, Анголу, Боснию и Герцеговину.
Рост объемов производства ОАО «БЕЛАЗ» за январь–июль 2017 года в сопоставимой оценке к аналогичному периоду 2016-го составил 188,6%. В целом же по холдингу «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» этот показатель превышает 185%. В достижение подобного результата внесли свой вклад филиал в Могилеве (темп роста объемов производства – 134,2%), предприятия холдинга, в частности СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (125,6%), ОАО «Стародорожский механический завод» (176,2%), ОАО «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» (183,1%), ОАО «Кузлитмаш» (186,9%).
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