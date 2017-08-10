Столичные школы и гимназии в новом учебном году примут 185,7 тысячи школьников, из них 22 тысячи — первоклассники, предает агентство «Минск-Новости».

«Уже 65 % столичных школьников обеспечено товарами и одеждой к учебному году. Но нельзя сказать, что родители заботятся о подготовке детей к школе заблаговременно. Наоборот, в нынешнем году, по сравнению с предыдущим, больше покупателей откладывают поход по магазинам на потом. А покупку обуви традиционно родители планируют в последнюю неделю августа. Рекомендуем минчанам приобретать школьную экипировку заранее, таким образом экономя средства и собственное время, избегая очередей. В крупных универмагах Минска традиционно проводятся дни скидок — товары можно приобрести дешевле на 20-25%. Как отец третьеклассницы, сам стараюсь покупать необходимые товары во время акций. Так можно сэкономить минимум 30 рублей», – сказал начальник отдела торговли непродовольственными товарами ГУПР Мингорисполкома Олег Носков.

19-20 августа на площадке у Дворца спорта состоится ярмарка «Пора в школу». В это же время будет проходить специализированная стоковая ярмарка. Здесь продукцию представят не только столичные универмаги и торговые организации, но и отечественные производители одежды, обуви, трикотажа, школьно-письменных принадлежностей, канцтоваров и многого другого. Кроме этого, с 26 по 29 августа в зале Дворца спорта начнут работу две традиционные ярмарки «Здравствуй, школа!» и «Нашим детям».