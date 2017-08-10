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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ВЫСОКОБЕЛКОВЫЕ VEGGIES-НАПИТКИ
15:33 10.08.2017
В Беларуси выпустили функциональные напитки с добавлением наполнителей на основе натуральных овощей и фруктов – так называемые veggies, ставшие трендом в западных странах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в коммуникационном агентстве АГТ, напитки разливают на Горецком пищевом комбинате под брендом Exponenta без сахара и на основе натуральной стевии.
Первые белорусские veggies-напитки разрабатывали несколько месяцев. В исследовательской лаборатории получили продукт, в котором сочетаются высокая массовая доля белка и минимум калорий. Протеин получают из молочной сыворотки, а лактобактерии для пользы здоровью сохраняют «живыми». В качестве подсластителя – натуральная стевия, что также считается ЗОЖ-трендом.
Всего технологи разработали два вкуса: первый – с яблоком и сельдереем, второй – с летним миксом из крыжовника, сельдерея и огурца. Каждая порция коктейля включает в себя 25 граммов белка, что покрывает около трети суточной потребности среднестатистического белоруса в протеине. Напитки уже поставили в крупные магазины Минска и областных центров.
Ранее кисломолочный продукт прошел предклинические исследования в Институте физиологии НАН Беларуси. Они показали, что регулярное употребление обогащенных белком напитков позволяет наращивать мышечную ткань без накопления подкожно-жировой клетчатки и снизить уровень холестерина в крови. Такие напитки наиболее эффективны при диетах и активных физических нагрузках. Они также подходят для здорового перекуса – в качестве более полезной альтернативы стандартным йогуртам.
«За рубежом высокобелковые напитки популярны среди «зожников» и продаются в супермаркетах, кафе и фитнес-центрах. В отличие от смузи и других молочных коктейлей, в них содержится много белка и мало углеводов. При этом стандарты ЗОЖ требуют от производителей использовать только натуральные компоненты. У новых напитков нет аналогов в СНГ. Мы создали кисломолочные veggies-напитки под стать последним ЗОЖ-трендам и учли пожелания белорусов перейти на натуральные подсластители. Важно сделать питание человека полезным и сбалансированным», – подчеркнул разработчик напитков Exponenta Михаил Глушаков.
Выпуск нового продукта объясняют стремительным развитием рынка ЗОЖ в Беларуси. По приблизительным оценкам, около 2 млн белорусов ведут здоровый образ жизни и стараются правильно питаться. При этом треть населения формирует отложенный спрос на ЗОЖ: люди хотят что-то изменить в своей жизни, но по разным причинам это откладывают.
«На белорусском продовольственном рынке сформировалась тенденция на здоровое питание. Белорусы стали обращать внимание на состав продуктов и их пользу для организма. Текущий год и вовсе может стать рекордным на число покупателей здоровых продуктов, что вынуждает производителей активно развиваться в этом направлении», – пояснил М. Глушаков.
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