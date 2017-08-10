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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ РАССЧИТЫВАЕТ СОБРАТЬ ОКОЛО 10 МЛН ТОНН ЗЕРНОВЫХ
14:50 10.08.2017

Беларусь рассчитывает собрать около 10 млн т зерновых. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Брестскую область.

«Мы под 10 млн т зерновых можем собрать вместе с рапсом и кукурузой. Сегодня к вечеру мы половину хлеба уберем», - сказал А. Лукашенко.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, к 20 августа завершить уборку должны все области за исключением Витебской.

«По Витебской области договоримся так: нужно прекратить слушать убаюкивания руководителей, губернатора Витебщины. Если мы видим, что там хороший хлеб, его надо убирать, перебрасывать туда технику. Возникнет проблема с сушилками. Поэтому мы прямо с поля забираем зерно, везем на элеваторы, перерабатываем, не обижая крестьян. Хлеб с полей нужно убрать», - подчеркнул глава государства.

Президенту было доложено, что государственный заказ по зерну будет выполнен в полном объеме.

«Мы 860 тыс. т хотим заготовить. Давайте договоримся, что до 1 млн т, может быть, чуть больше. Но хороший хлеб, если есть желание продать, надо забрать и произвести обмен старых резервов – прошлого, позапрошлого годов. Старый надо отдать на корм, а заложить из нового урожая, потому что зерно хорошее в этом году», - поручил глава государства.

Президент отметил активизацию хода уборочной кампании.

«Чувствую, что в уборку солидно все втянулись, никого упрекать не надо, но 10-15% скорости надо добавить», - сказал А. Лукашенко.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц посетовал на перебои с отгрузкой в хозяйства гранулированных удобрений.

«В правительстве пусть немедленно примут решение. Просьбу по удобрениям надо удовлетворить», - поручил президент.

Отдельно глава государства остановился на обеспечении хозяйств топливом. А. Лукашенко поручил контролировать его эффективное использование.

Во время рабочей поездки президент также посетил реконструированную молочно-товарную ферму «Квасевичи» в Ивацевичском районе. Главе государства доложили о выполнении его поручений по реконструкции и техническом переоснащении животноводческих ферм, производстве экспортно ориентированной продукции.

Президент поручил завершить строительство молочно-товарных ферм в стране за 2017-2018 годы‬. ‪

«У нас их немного остались. Надо примерно 80 млн долларов, но это по подсчетам. А начнем строить, так и в 50 млн долларов уложимся. Эти фермы мы должны построить в этом и будущем году», - сказал А. Лукашенко.
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