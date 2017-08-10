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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ ЕРИП ОБСУДИЛ ВОПРОС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕРЕВА УСЛУГ
14:30 10.08.2017
Первое заседание Технологического совета ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» состоялось 3 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕРИП, на заседании были рассмотрены Концепция применения и развития информационных технологий в ОАО «НКФО «ЕРИП» на 2016–2018 годы и проект Стратегии развития информационных технологий в ОАО «НКФО «ЕРИП» на 2017–2019 годы, обсуждены вопросы реализации банками Протоколов обмена данными и совершенствования дерева услуг. Также участники Технологического совета поддержали инициативу ОАО «НКФО «ЕРИП» в части использования системы бизнес-аналитики по построению операционной, управленческой и аналитической отчетности.
Одним из обсуждаемых вопросов, и актуальным на сегодня, стал вопрос совершенствования дерева услуг. Экспертами была поддержана инициатива по оптимизации дерева услуг ЕРИП. Предлагаемое «новое» дерево услуг будет более удобным для плательщиков, которые оплачивают услуги в системах дистанционного банковского обслуживания и устройствах самообслуживания, а таких плательщиков в АИС «Расчет» более 50 %. Участники совета рекомендовали ОАО «НКФО «ЕРИП» переход на новую структуру дерева ЕРИП осуществлять поэтапно (начиная с категории «налоги» либо «спорт и туризм») и предварительно проводить информационную кампанию с производителями услуг и плательщиками.
Отмечена необходимость ОАО «НКФО «ЕРИП» в дополнительном указании расчетным (платежному) агентам на важность реализации требований, изложенных в Протоколах обмена данными. Также, в целях упрощения порядков оплаты, банкам рекомендовано использовать все предлагаемые АИС «Расчет» технологии поиска, в частности активизировать «оплату по коду услуги».
Технологический совет ОАО «НКФО «ЕРИП» призван содействовать развитию и наиболее полному использованию научно-технического потенциала коллектива ОАО «НКФО «ЕРИП», применению современных научных достижений и методов в производственной деятельности, развитию горизонтальных связей между структурными подразделениями и участниками ЕРИП, росту квалификации и компетентности персонала, повышению качества принимаемых решений.
В заседании приняли участие сотрудники ОАО «НКФО «ЕРИП», представители банков Беларуси, крупные производители услуг — участники АИС «Расчет», представители разработчиков банковского программного обеспечения, высших учебных заведений, общественных, научных и других организаций Беларуси, в функции которых входят разработка и внедрение современных информационных технологий, в том числе в области защиты информации, анализ и адаптация международной практики в области обработки информации и приема платежей.
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