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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ В 1,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ
14:15 10.08.2017

Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили в первом полугодии 2017 года выпуск импортозамещающей продукции более чем в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, продукция выпущена по 35 товарным позициям на 196,24 млн долларов США, что на 52,3% больше чем в первом полугодии 2017 года.

Новые товары поставлялись как на внутренний рынок, так и за рубеж. Условная экономия валютных средств за счет реализации данной продукции на белорусском рынке составила 51,64 млн долларов США – на 24,4% больше, чем в январе-июне 2016 года. Экспорт вырос на 57% и составил 111,1 млн долларов США.

К импортозамещающей продукции предприятий концерна относятся товары, которые ранее производились в республике в недостаточном количестве либо не выпускались вообще. Это плиты древесноволокнистые (в т.ч. МДФ) и древесно-стружечные, фанера, бумага и картон немелованные, картон гофрированный и ящики из него, мешки бумажные, картон негофрированный, бумага газетная и бумага санитарно-гигиенического назначения, изделия из нее и др. Также это товары, производство которых освоено по действующим государственным, научно-техническим и отраслевым или иным программам. К ним относятся обои виниловые, бумага-основа для обоев двухслойная и напольные ламинированные покрытия.

В настоящее время предприятиями концерна продолжается работа по дальнейшему развитию импортозамещения, наращиванию производства конкурентоспособной продукции. Создаются дополнительные мощности по глубокой комплексной переработке древесины, которые позволят производить продукцию более высокого класса и более выгодной добавленной стоимостью.

Основной прирост объемов выпуска импортозамещающей продукции ожидается с вводом в эксплуатацию новых целлюлозно-бумажных производств – завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО «Светлогорский ЦКК» и завода мелованных и немелованных видов картона в филиале холдинга «Белорусские обои» «Бумажная фабрика «Герой труда» в Добруше.
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