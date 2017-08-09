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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЛЕСХОЗ ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР НИОКР ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ФОНДА
13:31 10.08.2017
Министерство лесного хозяйства Беларуси проводит открытый конкурсный отбор научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда в 2018 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минлесхозе, конкурс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда проводится в соответствии с указом №357 от 7 августа 2012 г. «О порядке формирования и использования средств инновационного фонда» и Инструкции о порядке проведения в Министерстве лесного хозяйства Беларуси открытого конкурсного отбора и ведомственной научно-технической экспертизы, утвержденной приказом Минлесхоза №149 от 04.08.2017.
Претендентами на участие в конкурсном отборе могут быть подчиненные Минлесхозу организации.
Для участия в конкурсе участники конкурса в срок до 1 сентября 2017 года представляют в Минлесхоз следующие документы: предложение-заявку; технико-экономическое обоснование, содержащее обоснование эффективности выполнения работы, а также способы коммерциализации ее результатов; календарный план выполнения работ; калькуляцию стоимости.
Участниками конкурса могут быть представлены дополнительные документы и информационно-справочные материалы, связанные с темой заявленной работы.
Документы, представленные не в полном объеме или после истечения установленных для их представления сроков, к рассмотрению не принимаются и подлежат возврату заявителям.
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