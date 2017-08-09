В Гомельской области прокурорами во взаимодействии с иными правоохранительными и контролирующими органами проведен мониторинг исполнения законодательства 56 организациями агропромышленного комплекса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, выезды на места в ходе уборочной кампании вскрыли отдельные факты бесхозяйственности. В деревне Мелешковичи Мозырского района зерно нового урожая хранилось на территории машинотракторного парка – в помещениях для техники, на полу, пропитанном горюче-смазочными материалами.

На центральном складе сельскохозяйственной организации Речицкого района около 300 т зерна длительное время лежало на заасфальтированной площадке, в дождливую погоду не было укрыто.

Выявлены случаи непроведения предрейсовых медицинских осмотров водителей и трактористов-машинистов.

В отдельных хозяйствах Ельского, Житковичского, Наровлянского, Рогачевского и Светлогорского районов использовались автомобильные весы с истекшим сроком действия свидетельства о поверке.

На территории зернотока сельскохозяйственной организации Рогачевского района обнаружен частично разукомплектованный зерноуборочный комбайн. Прокуратурой Гомельской области дано поручение районному отделу внутренних дел провести по данному факту проверку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Прокурор Гомельской области посетил сельскохозяйственные предприятия Чечерского и Буда-Кошелевского района, где в числе других вопросов, связанных с проведением уборки урожая, обратил внимание руководителей этих предприятий на обеспечение надлежащей подготовки зерноуборочной техники для своевременного выхода на поля.

Он побывал также в одном из филиалов ОАО «Гомельхлебпродукт», где ознакомился с условиями приемки и хранения зерна нового урожая. По информации областного объединения хлебопродуктов, в период уборочной кампании имели место 5 фактов поставки некачественного зерна. Прокуратурой Гомельской области руководителям хозяйств вынесены предписания о взыскании ущерба в виде транспортных расходов с виновных лиц.

По другим выявленным нарушениям органами прокуратуры Гомельской области внесены 2 представления, вынесено 53 предписания, возбуждено 8 дисциплинарных производств, направлено 18 поручений на подготовку к рассмотрению дел об административных правонарушениях.