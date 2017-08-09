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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 28 АВГУСТА ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
13:00 10.08.2017
Комитет государственного контроля Могилевской области 28 августа проведет горячую линию на тему «Готовность школ и иных учреждений образования к новому учебному году».
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в этот день жители региона с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 25-87-47 могут сообщить информацию о нарушениях и фактах бесхозяйственности при подготовке объектов к учебному году, ненадлежащем их состоянии.
Комитет госконтроля также интересует мнение работников сферы образования об имеющихся проблемах по заявленной теме.
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