Комитет государственного контроля Могилевской области 28 августа проведет горячую линию на тему «Готовность школ и иных учреждений образования к новому учебному году».

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в этот день жители региона с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 25-87-47 могут сообщить информацию о нарушениях и фактах бесхозяйственности при подготовке объектов к учебному году, ненадлежащем их состоянии.

Комитет госконтроля также интересует мнение работников сферы образования об имеющихся проблемах по заявленной теме.