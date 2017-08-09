Ежегодно в преддверии нового учебного года семьям, воспитывающим троих и более детей, предоставляется единовременная материальная помощь к учебного году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и социальной защиты, выплата материальной помощи предусмотрена на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере до 30% бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа 2017 года (до 59,27 руб.).

В 2017 году такую помощь в рамках подпрограммы «Семья и детство» Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» планируется оказать 63,6 тыс. семьям на 154,7 тыс. детей.

Следует отметить, что малообеспеченным семьям помощь на подготовку детей к школе оказывается в рамках государственной адресной социальной помощи (в виде единовременного или ежемесячного социальных пособий).

По вопросам предоставления единовременной материальной помощи к учебному году, а также оказания государственной адресной социальной помощи необходимо обращаться в местный исполнительный и распорядительный орган по месту жительства.