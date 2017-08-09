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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБНОСТЬ ХОЗЯЙСТВ В ТОПЛИВЕ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ НА ВЕСЬ КОМПЛЕКС СЕЛЬХОЗРАБОТ – КОБЯКОВ
11:30 10.08.2017

Потребность хозяйств в топливе будет обеспечена в полном объеме на весь комплекс сельхозработ. Об этом заявил в Житковичском районе премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков, находящийся с рабочей поездкой в Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, в соответствии с поручениями президента правительство подготовило ряд предложений по материальному оснащению жатвы, в первую очередь по обеспечению горюче-смазочными материалами.

«Глава государства поддержал наше предложение о выделении сельхозорганизациям 50 тыс. т топлива в виде товарного кредита. Это примерно на 17 дней работы, то есть, его хватит до 18-20 августа», - отметил премьер-министр.

Причем данного объема с учетом топлива, имеющегося в самих хозяйствах, будет достаточно, чтобы проводить весь комплекс сельхозработ, включая заготовку кормов и посев озимых.

В настоящее время правительство готовит еще одно решение, которое касается выделения топлива под обеспечение уборочных и других работ.

«Есть возможность, с учетом возврата части топливного кредита, выделить аграриям еще 21 тыс. т. Мы рассчитываем начать эти поставки в конце августа – начале сентября», - сказал руководитель правительства.

Что касается ситуации с уборкой зерновых в республике, то она, по мнению премьер-министра, в целом развивается нормально.

«Уровень готовности техники достаточно высокий, проблем с топливом нет. Погодные условия благоприятствуют уборке. Поэтому есть все условия для завершения основных работ до 20 августа, как того и требует президент», - констатировал А. Кобяков.

В ходе рабочей поездки в Гомельскую область премьер-министр ознакомился с результатами работы сельскохозяйственных организаций региона и Житковичского района по уборке зерновых и зернобобовых культур, заготовке кормов. Он посетил Туровский молочный комбинат, где были рассмотрены вопросы финансово-хозяйственной деятельности предприятия и реализации инвестиционного проекта «Строительство молочного комбината в Житковичском районе Гомельской области, 2-й этап». А. Кобяков посетил производственные объекты ОАО «Туровщина», в том числе молочно-товарный комплекс, овощефруктохранилище, агроусадьбу, ему доложили о принимаемых мерах по развитию животноводства, плодоовощеводства, а также агроэкотуризма в ОАО.
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