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ЭКОНОМИКА РБ
СОТРУДНИКИ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ИЗЪЯЛИ ПОЧТИ 77 ТОНН ГРИБОВ И ОВОЩЕЙ НА 330 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
10:58 10.08.2017
Пять фактов нарушения таможенного законодательства при перемещении овощей, фруктов и грибов пресекли сотрудники оперативно-поискового отдела №2 Оперативной таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при проведении специальных мероприятий движение пяти транспортных средств, следовавших в Россию, таможенники приостановили на трассе М-1 в Дубровенском районе Витебской области.
Так, в грузовых отсеках трех транспортных средств находились свежие шампиньоны общим весом около 46 тонн. В четвертом автомобиле перемещалось 11,5 тонн свежих сельдерея, моркови, рукколы, редиса и салата, а в пятом – 19 тонн яблок. Товаросопроводительные документы на каждую партию товара оказались недействительными: в них были указаны неверные места разгрузки. Кроме того, на товары отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.
В соответствии с законодательством грибы, овощи и фрукты общей стоимостью около 330 тыс. рублей изъяты.
По данным фактам Оперативной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.
С момента введения российской стороной специальных экономических мер в отношении отдельных стран и категорий товаров, таможенными органами Беларуси выявлено около 2 тыс. административных правонарушений по фактам незаконного перемещения товаров «санкционной» группы. Объектами данных нарушений являлись около 22 тыс. тонн товаров, общая стоимость которых составила около 32 млн рублей.
В первом полугодии 2017 года более 50% от общего количества таких правонарушений выявлено при перемещении товаров российскими перевозчиками.
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