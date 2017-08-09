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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВОЗМЕЩЕНЫ 4,7 МЛН РУБЛЕЙ УЩЕРБА ОТ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
10:29 10.08.2017
В текущем году в Витебской области выявлено в 1,5 раза больше коррупционных преступлений, в 3 раза возросло количество установленных фактов взяточничества, увеличилось количество пресечения хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (15%).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, За совершение преступлений коррупционной направленности к уголовной ответственности привлечено 56 должностных лиц. Благодаря принятым мерам, реально возмещен ущерб на сумму более чем 4,7 млн рублей.
Прокурорскими работниками в первом полугодии 2017 года поддержано государственное обвинение по 36 уголовным делам коррупционной направленности, в том числе по резонансным: в отношении председателя Ушачского сельского исполнительного комитета, главного бухгалтера Поставского районного исполнительного комитета, совершивших хищения денежных средств путем злоупотребления служебными полномочиями.
Кроме того, прокурорами направлены в суд уголовные дела о взяточничестве в отношении ряда сотрудников налоговых и транспортной инспекций, возбуждены уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении отдельных руководителей предприятий области.
Прокурором Россонского района в отношении бывшего руководителя одного из предприятий региона возбуждены 3 уголовных дела по фактам неоднократного получения им взяток от представителей юридических лиц за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию.
В текущем году в ходе проверок выявлялись неединичные случаи несоблюдения государственными должностными лицами требований законодательства о порядке предоставления и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи, декларировании доходов, соблюдении ограничений, установленных законом «О борьбе с коррупцией».
Для устранения выявленных нарушений антикоррупционного законодательства внесено более 320 актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной, административной и материальной ответственности привлечено 214 виновных должностных лиц.
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