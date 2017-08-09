Белорусским организациям необходимо более активно участвовать в рассмотрении и обсуждении разрабатываемых проектов технических регламентов Евразийского экономического союза. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявил председатель Госстандарта Виктор Назаренко.

«Белорусским организациям, бизнес-сообществам, другим субъектам хозяйствования необходимо более активно участвовать в рассмотрении и обсуждении разрабатываемых проектов, высказывать свои мнения и предложения. Это позволит в значительной мере упредить избыточность устанавливаемых требований и процедур, сложности при их практическом применении, реально оценить степень регулирующего воздействия на условия ведения бизнеса с учетом интересов всех заинтересованных сторон, а также будет способствовать продвижению интересов страны на евразийской площадке», - сказал В. Назаренко.

Он отметил, что нормативно-правовой базой ЕАЭС сегодня созданы условия для привлечения всех заинтересованных к процессу разработки проектов технических регламентов или изменений в них - как через непосредственное участие в разработке в составе рабочей группы, так и путем направления предложений и замечаний при публичном обсуждении проекта документа.

«Однако анализ сводок отзывов по проектам технических регламентов, размещенных на сайте ЕЭК по итогам публичного обсуждения, показывает, что белорусские промышленники и бизнес-сообщества пока еще довольно пассивны и занимают выжидательную позицию в процессе формирования требований технических регламентов», - пояснил председатель Госстандарта.

По его словам, организации и ассоциации промышленников России, напротив, активно используют возможность участвовать в этом процессе и отстаивать свою позицию.

«Имеются примеры, когда предложения и замечания по проектам направляют даже американские и европейские бизнес-сообщества и предприятия», - подчеркнул В. Назаренко.

По данным Госстандарта, на сегодня принято 44 технических регламента ЕАЭС (Таможенного союза) на различные виды продукции, 35 из них уже действуют. Еще один – по безопасности рыбы и рыбной продукции – вступит в силу с 1 сентября 2017 года. В настоящее время разрабатываются 14 технических регламентов ЕАЭС.