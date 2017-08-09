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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ПРИНЯТО БОЛЕЕ 800 ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
09:15 10.08.2017

В Беларуси с начала 2017 года принято более 800 государственных стандартов: практически половина из них базируется на международных и европейских требованиях. Об этом сообщил председатель Госстандарта Виктор Назаренко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

«С начала текущего года Госстандартом утверждены и введены в действие более 900 технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации и изменений к ним, в том числе 61 государственный стандарт Республики Беларусь (СТБ) и 754 межгосударственных стандарта (ГОСТ). К 99 документам приняты изменения. Более 280 стандартов были отменены ввиду содержания устаревших требований», - сказал В. Назаренко.

По его словам, Планом государственной стандартизации в 2017 году предусмотрены разработки по 346 темам. В их числе – технический регламент Беларуси «Средства электросвязи. Безопасность», свыше 280 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в различных отраслях экономики, из которых 189 будут гармонизированы с международными и европейскими.

«Данные разработки направлены на реализацию требований техрегламентов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей», - подчеркнул председатель Госстандарта.

В числе разработок – 65 межгосударственных стандартов в области безопасности низковольтного оборудования, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности, электромагнитной совместимости техсредств, пищевой продукции, отдельных видов специализированной пищевой продукции, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов. Также объектами стандартизации в 2017 году являются тракторы и машины, лифты, криогенные сосуды, бытовые электроприборы, информационные технологии, материалы для дорожного строительства, средства противопожарной защиты, лесоматериалы, ткани и текстильные материалы, лаки и краски, косметика, консервы фруктовые и овощные и др.

Всего в настоящее время в Беларуси действует 29561 госстандарт, из них 8651 гармонизирован с международными и европейскими стандартами.
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