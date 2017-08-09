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ЭКОНОМИКА РБ
ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА ПО ЧЕТНОЙ СТОРОНЕ СТОЛИЧНОЙ УЛИЦЫ ГАМАРНИКА ОГРАНИЧАТ 12-13 АВГУСТА
16:55 09.08.2017
Движение всех видов транспорта по четной стороне ул. Гамарника от Логойского тракта до ул. Мирошниченко в Минске ограничат 12-13 августа в связи с проведением работ по асфальтированию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:
работа троллейбусного маршрута №2 отменяется;
в целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута №2Т «ДС Зеленый Луг-6 – ДС Уручье-2» - по действующей трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №2.
Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, в автобусах маршрута №2Т предоставляется право проезда без дополнительной оплаты.
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