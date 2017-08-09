Движение всех видов транспорта по четной стороне ул. Гамарника от Логойского тракта до ул. Мирошниченко в Минске ограничат 12-13 августа в связи с проведением работ по асфальтированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Столичный транспорт и связь», вносятся изменения в работу пассажирского транспорта:

работа троллейбусного маршрута №2 отменяется;

в целях компенсации снятого троллейбусного движения организуется работа временного автобусного маршрута №2Т «ДС Зеленый Луг-6 – ДС Уручье-2» - по действующей трассе и расписанию движения троллейбусного маршрута №2.

Пассажирам, имеющим многоразовые проездные документы на троллейбус, в автобусах маршрута №2Т предоставляется право проезда без дополнительной оплаты.