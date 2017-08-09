ЭКОНОМИКА РБ

МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 11 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

16:48 09.08.2017 Министерство юстиции 11 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием начальника управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Инны Леус. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Государственная регистрация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования» можно с 11.00 до 12.00 по тел. 8 017 306 04 65.