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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 11 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ГОСРЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
16:48 09.08.2017
Министерство юстиции 11 августа проведет «прямую телефонную линию» с участием начальника управления Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Инны Леус.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «Государственная регистрация и ликвидация (прекращение деятельности) субъектов хозяйствования» можно с 11.00 до 12.00 по тел. 8 017 306 04 65.
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