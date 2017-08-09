РУП «Белтелеком» открыло сервисный центр в Пружанах (ул. Красноармейская, 12).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, теперь горожане могут получить консультации специалистов и приобрести услуги электросвязи с максимальным комфортом.

Новая точка обслуживания клиентов соответствует всем современным требованиям: имеет велопарковку, доступ к сети Wi-Fi, удобные места демонстрации самых востребованных услуг «Белтелекома».

Сервисный центр в Пружанах обслуживает клиентов с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 часов; суббота, воскресенье, праздничные дни – выходные.