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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ БЕЛАРУСИ АКТИВНО УЧАСТВУЮТ В ДВИЖЕНИИ «НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОССТАНДАРТА
16:38 09.08.2017

Предприятия Беларуси активно участвуют в движении «Натуральный продукт». Об этом рассказал председатель Госстандарта Виктор Назаренко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

По его словам, основанием для нанесения знака «Натуральный продукт» является наличие сертификата, подтверждающего выполнение требований. В настоящее время действует 134 сертификата, выданных 44 организациям на 213 наименований пищевой продукции. Больше всего сертификатов выдано на молоко и молочную продукцию (86), а также мясо, мясную продукцию, включая мясо птицы (19), и воду питьевую, включая минеральную (17).

«Требования и правила маркировки знаком «Натуральный продукт» установлены в техническом кодексе установившейся практики ТКП 126 «Пищевая продукция. Правила маркировки знаком «Натуральный продукт». Основные положения». Продукция должна быть изготовлена не менее чем из 95% натурального продовольственного сырья животного и (или) растительного происхождения и (или) продовольственного сырья минерального происхождения. При ее производстве нельзя применять методы генной инженерии и ионизирующее излучение при обработке», – сказал В. Назаренко.

Он отметил, что ограничения также установлены в части использования пищевых добавок: допускается использование лишь некоторых добавок и только для определенных видов продукции.

«Такой подход соответствует международной и европейской практике, причем в отношении продукции органического производства. Однако маркировка «Натуральный продукт» не позиционирует продукцию как органическую и является только определенным этапом в этом направлении», - подчеркнул В. Назаренко.

Председатель Госстандарта рассказал, что маркировка знаком «Натуральный продукт» носит добровольный характер, проводится по инициативе заявителя.

«Для этого он должен выполнить требования ТКП и декларировать их соответствие. В частности, он должен гарантировать, что при производстве продукции использовалось сырье, полученное без применения пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста растений и откорма животных, гормональных препаратов, генно-модифицированных организмов, а также то, что продукция и процессы ее производства соответствуют установленным требованиям», – пояснил В. Назаренко.

Он подчеркнул, что ответственность за поддержание соответствия пищевой продукции требованиям и обязательствам несет заявитель. В случае поступления информации о претензиях к качеству пищевой продукции от потребителей, торговых организаций, а также организаций, осуществляющих контроль безопасности и качества пищевых продуктов, на которые выдан сертификат, орган по сертификации проводит инспекционный контроль, на его основании комиссия принимает решение о сохранении или аннулировании сертификата.

По словам В. Назаренко, случаев аннулирования сертификатов за весь период действия ТКП 126 не было. Однако случаи отказа в выдаче сертификатов из-за несоответствия продукции требованиям ТКП были.
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