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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ШКОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 4 МЕДАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО ГЕОГРАФИИ В БЕЛГРАДЕ
16:34 09.08.2017

Белорусские школьники завоевали 4 медали на 29-й Международной олимпиаде по географии, которая прошла 2-7 августа в Белграде (Сербия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства образования, участники состязания должны были продемонстрировать не только владение предметом, но и хорошее знание английского языка – официального языка олимпиады. Юные географы состязались в трех дисциплинах: письменный тест, мультимедийный тест и полевое наблюдение.

Павел Стульников (гимназия №3 Могилева) завоевал золотую медаль, Иван Наркевич (гимназия №61 Минска), Егор Гаффаров (гимназия №1 Витебска) и Павел Зосимук (гимназия №1 Бреста) удостоены бронзовых медалей. Этот успех стал продолжением победного выступления на Балтийской олимпиаде по географии (BalticiGeo) в Литве.

Руководители команды – Геннадий Озем, заведующий кафедрой экономической географии Беларуси и государств Содружества географического факультета Белорусского государственного университета, кандидат географических наук, доцент, и Людмила Фокеева, доцент кафедры международного туризма факультета международных отношений Белорусского государственного университета, кандидат географических наук.

Всего в олимпиаде участвовали 160 школьников из 41 страны.
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