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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕДПРИЯТИЯ «БЕЛЛЕСБУМПРОМА» НАМЕРЕНЫ РАСШИРИТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ-2017» В МИНСКЕ
16:21 09.08.2017

Предприятия концерна «Беллесбумпром» намерены значительно расширить экспозицию международной специализированной выставки-ярмарки «Мебель-2017», которая состоится 13-16 сентября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, выставочные стенды с мебельной продукцией предприятий отрасли планируется разместить на площади более 3,2 тыс. кв. м, что почти на 20% больше прошлогодней экспозиции.

Специально для представления на выставке разработаны новые модели корпусной и мягкой мебели, новые линейки декоров древесных плит, из которых изготавливается мебель. Посетителям будет представлен весь ассортиментный ряд мебели: гостиные, спальни, кухни, детские, прихожие, мебель для ванных комнат, для загородных домов и агроусадеб, садовая мебель и мебель специального назначения.

В рамках выставки пройдут презентации предприятий, различные акции и распродажи.

Насыщенной в этом году будет и деловая программа выставки. Одним из самых ярких событий станет подведение итогов I-го Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли. На конкурс поступило 25 дизайнерских проектов. Презентация победивших и награждение лауреатов состоится во второй день работы выставки.

По традиции в рамках выставки будут объявлены и победители конкурса «Лучшее мебельное предприятие года» и «Лучшая мебель Беларуси-2017».

Профессионалов ждут тематические семинары, конференции и многочисленные бизнес-встречи, в том числе с зарубежными партнерами, их в этом году также ожидается больше, чем в прошлом году.

Для посетителей выставки готовятся развлекательные мероприятия, викторины, конкурсы, в которых будут разыгрываться различные призы – мебель, предметы интерьеры, сертификаты на скидки и пр.

Выставка пройдет в павильоне Футбольного манежа на пр. Победителей, 20/2. Вход бесплатный. Организаторами выставки выступают НВЦ «Белэкспо», концерн «Беллесбумпром» при поддержке Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
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