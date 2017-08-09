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ЭКОНОМИКА РБ


СИСТЕМА ЭКОМАРКИРОВКИ ПРОДУКЦИИ БУДЕТ ВНЕДРЕНА В БЕЛАРУСИ К 2020 ГОДУ
16:03 09.08.2017

Система экологической маркировки продукции будет внедрена в Беларуси к 2020 году. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА заявил председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко.

По его словам, Национальным планом действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2020 года предусмотрено внедрение в стране системы экологической маркировки продукции (экологической сертификации продукции).

«Подготовка и принятие нормативных правовых актов, устанавливающих особенности экологической сертификации продукции в Беларуси, должны быть выполнены к 2020 году. Уже разработаны стандарты, определяющие основные типы экологической маркировки продукции, гармонизированные с международными стандартами ИСО серии 14000. Приняты госстандарты по экологическим критериям для синтетических моющих средств, холодильных приборов, обоев, телевизоров, согласно которым соответствие продукции экологическим критериям должно подтверждаться при экологической сертификации продукции», – сказал В. Назаренко.

Он отметил, что Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации Госстандарта разработаны два технических кодекса установившейся практики (ТКП).

«Один из них определяет основные положения процедуры сертификации продукции органического производства в рамках Национальной системы подтверждения соответствия Беларуси. Другой ТКП устанавливает изображение знака «Органический продукт», его размер, цвет, способы нанесения и правила использования. Его применение будет способствовать информированию потребителей о зеленой продукции и подтверждать, что она прошла все необходимые процедуры и соответствует требованиям, установленным для таких продуктов. Эти ТКП планируется применять, когда в республике будет сформирована необходимая законодательная база, регулирующая производство и реализацию органической продукции», – подчеркнул В. Назаренко.

Председатель Госстандарта высказал мнение, что основной проблемой на пути к успешному внедрению в Беларуси экологической маркировки продукции является отсутствие мотивации и заинтересованности изготовителей в получении экологического знака соответствия. Также необходимо внедрить систему государственных зеленых закупок – закупок, при которых предпочтение будет отдаваться продукции, имеющей экологическую маркировку и, соответственно, оказывающей наименьшее воздействие на окружающую среду.
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