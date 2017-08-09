В Беларуси будет организовано около 700 школьных базаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», кроме этого, к новому учебному году отдельные виды товаров можно приобрести в 385 организациях торговли продовольственной и непродовольственной сетей: «Евроопт», «Буслик», «Простор» и т.д.

В Минске начали работу около 25 школьных базаров. Для удобства покупателей дополнительно выделено 85 торговых мест внутри магазинов, оформлено более 80 уголков для первоклассников.

Расширенные школьные ярмарки с участием промышленных и торговых предприятий республики во всех городах и районных центрах будут проведены 19 и 26 августа. Также в целях активизации торговли выставки-продажи будут сопровождаться демонстрацией моделей и рекламными акциями.

19 августа в Барановичах пройдет «Школьный базар», где примут участие предприятия концерна «Беллегпром».

19-20 августа на открытой площадке в районе «Дворца Спорта» в Минске состоится ярмарка «Пора в школу!», в которой примут участие 18 предприятий концерна, среди которых ЧПУП «Ромгиль-Текс», ОАО «Алеся», ОАО «Полесье», ОАО «Элод», ОАО «Купалинка», ОАО «8 Марта», СЗАО «Отико», ОАО «Галантея», ОАО «ЭКТБ» и др.

С 26 по 29 августа во Дворце спорта будут работать международная специализированная выставка-ярмарка «Здравствуй, школа — 2017!» и 11-я Международная специализированная выставка-ярмарка товаров и услуг для детей «Нашим детям — 2017», в которых примут участие торговые организации и промышленные предприятия, а также поставщики товаров для детей.

Ассортимент изделий, выпускаемых для детей школьного возраста, широко представлен в фирменных магазинах производителей, в крупных универмагах и торговых центрах республики.

Предприятия концерна «Беллегпром» сумели сохранить цены на ассортимент изделий делового стиля для учащихся на уровне прошлогодних.

В преддверии нового учебного года многие торговые предприятия самостоятельно проводят различные акции по снижению цен на товары школьного ассортимента.

Коллекция одежды делового стиля для учащихся учреждений общего среднего образования размещена на сайтах концерна «Беллегпром» и Министерства образования Беларуси.