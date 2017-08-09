За семь месяцев 2017 года в бюджет Брестской области от индивидуальных предпринимателей поступило почти 33,9 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, темп поступлений к уровню прошлого года в текущих ценах составил 104,2%.

По состоянию на 01.08.2017 года в налоговых инспекциях Брестской области на учете состояло 32231 ИП. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предпринимателей уменьшилось на 863 человека (или на 2,6%).