В августе в ТРЦ Dana Mall в Минске открылись два магазина фирменной торговли предприятий концерна «Беллегпром»: Belwest и «Калинка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, в июне там открылись три магазина концерна: «Беларускi лен», GALANTEYA и Conte.

ТРЦ Dana Mall является первым торговым центром в Минске, соответствующим международным стандартам дизайна, площади и требованиям к услугам. Это трёхэтажный торгово-развлекательный комплекс, общая площадь которого составляет 97000 кв. м, а общая арендуемая площадь превышает 50000 кв. м.