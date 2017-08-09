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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЕ ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» ОТКРЫЛИСЬ В МИНСКЕ
13:48 09.08.2017
В августе в ТРЦ Dana Mall в Минске открылись два магазина фирменной торговли предприятий концерна «Беллегпром»: Belwest и «Калинка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, в июне там открылись три магазина концерна: «Беларускi лен», GALANTEYA и Conte.
ТРЦ Dana Mall является первым торговым центром в Минске, соответствующим международным стандартам дизайна, площади и требованиям к услугам. Это трёхэтажный торгово-развлекательный комплекс, общая площадь которого составляет 97000 кв. м, а общая арендуемая площадь превышает 50000 кв. м.
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