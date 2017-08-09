Акт ввода в эксплуатацию Витебской гидроэлектростанции подписан 31 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в 2012 году в Витебской области стартовал крупномасштабный проект по строительству каскада гидроэлектростанций на реке Западная Двина. 30 июня 2017 года введена в строй Полоцкая ГЭС. Каскад современных гидроэлектростанций на Западной Двине станет украшением Белорусской энергосистемы.

Финансирование проекта осуществлялось за счет кредитных средств Государственного банка развития Китая и собственных средств РУП «Витебскэнерго».

Контракт по строительству станции «под ключ» был подписан РУП «Витебскэнерго» с Китайской инженерной компанией по электроэнергии СNEEС. Контрактом предусмотрены выполнение организационно-технических мероприятий, проектирование, поставка и монтаж оборудования, пуско-наладочные и режимно-наладочные работы, испытания, обучение персонала, техническое обслуживание в гарантийный период, и ввод в эксплуатацию станции. Проектные работы по гидроузлу выполнены Пекинским проектным изыскательским институтом, адаптацией проекта занималось РУП «Белнипиэнергопром». Проектные работы по выдаче мощности и связи с энергосистемой выполнила еще одна организация, входящая в состав ГПО «Белэнерго», - РУП «Белэнергосетьпроект».

Строительство станции начато в апреле 2013 года. В течение 2013 года велись подготовительные работы (сооружение дорог, производственной базы и других объектов инфраструктуры), а также возводился обводной канал, на который был переключен сток реки после ее перекрытия, которое произошло 15 мая 2014 года.

Этапы по созданию ложа водохранилища, выдаче мощности и связи с энергосистемой были реализованы в конце 2016 – начале 2017 года. Подпорные сооружения ГЭС образуют водохранилище площадью 822 га и объемом 4,1 млн м³, максимальной шириной 420 м и максимальной глубиной 14 м.

Монтаж гидросилового оборудования на Витебской ГЭС был начат 1 марта 2016 года. В здании ГЭС установлены четыре горизонтальных капсульных гидроагрегата (диаметр рабочего колеса — 3,95 м) мощностью по 10 МВт.

Все 4 гидрогенератора прошли успешные испытания на 720 часов. Проведено 72-часовое комплексное опробование оборудования. В декабре 2016 года станция начала вырабатывать электроэнергию в сеть.

В ходе строительства возведены здания и сооружения гидроузла, водосливной плотины, земляной плотины, открытого распределительного устройства 110 кВ и судоходного шлюза.

В числе основных целей проекта – замещение импортируемых топливно-энергетических ресурсов, так как гидроэлектростанция обеспечит экономию свыше 42 тысяч тонн условного топлива в год, борьба с наводнениями, ирригация и обустройство зоны отдыха на водохранилище.

Витебская ГЭС суммарной установленной мощностью 40 МВт обеспечит выработку 138 млн кВт×ч электроэнергии в год. Этого достаточно, чтобы снабжать электроэнергией потребителей всего Витебского района.

Преобразилась и сама река, если до строительства станций средняя глубина Западной Двины не превышала 1,6 метра, то сейчас уровень воды поднялся еще на метр, и река стала пригодной для судоходства.