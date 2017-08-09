Вступил в силу указ №240, который ввел новую форму государственной поддержки граждан – адресное субсидирование в жилищном строительстве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве архитектуры и строительства, адресное субсидирование работает следующим образом:

гражданам, имеющим право на получение адресной субсидии (субсидий), в порядке очереди в исполкоме предложат строительство жилья с господдержкой, разъяснят условия и порядок ее предоставления;

исполком направляет граждан заключать соответствующий договор на строительство жилья;

после заключения договора гражданин обращается в исполком с заявлением и документами о предоставлении ему адресной субсидии. Исполком с учетом состава семьи, жилой площади в собственности определит максимальный размер кредита и адресной субсидии и примет решение о субсидировании;

с этим решением человек идет в банк (в системе адресных жилищных субсидий сейчас работают ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк»; ожидается, что со времененм к ним подключатся и иные банки) для заключения кредитного договора;

банк заключает кредитный договор и его копию направляет в исполком.

Со следующего месяца после выдачи кредита (его части) на основании сведений, предоставляемых ежемесячно банком, исполком перечисляет в банк, предоставивший кредит, субсидию на уплату гражданином части процентов по кредиту.

Субсидия на погашение основного долга по кредиту перечисляется с месяца начала погашения основного долга по кредиту.